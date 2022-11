COOPÉRATION – Les volontaires américains sont de retour

Retour des volontaires. Vingt-et-un volontaires américains vont servir Mada­gascar, pendant deux ans. Dix-neuf d’entre eux ont prêté serments, hier. “C’est un jour historique pour Peace Corps Madagascar. Depuis deux ans et demi, nous attendions ce jour avec impatience. Nous sommes ravis de renouveler nos partenariats avec les communautés locales où servent les volontaires du Peace Corps, afin de les aider à réaliser leurs propres priorités de développement identifiées par la communauté », déclare le directeur national de Peace Corps Madagascar Brett Coleman, dans le cadre de cet événement qui s’est tenu à la Résidence de l’ambassadeur américain à Ambaranjana, hier. Ils vont rejoindre leurs sites de projet, après onze mois de formation à la langue et à la culture malgache.

La majorité d’entre eux vont enseigner l’anglais et former des professeurs d’anglais dans des collèges d’enseignement général (CEG), des lycées et des universités. D’autres vont promouvoir les cultures maraîchères adaptées au climat dans les zones rurales, pour lutter contre la malnutrition.

« Beaucoup de familles et d’individus ont témoigné de leur interaction avec vos prédécesseurs. Nous sommes, sincèrement, reconnaissants pour ces rencontres très positives et enrichissantes. Et sommes convaincus de votre dévouement continu, pour contribuer à relever les défis liés au développement dans vos communautés respectives », déclare le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Fanja Raharinomena.

Le Peace Corps prévoit de rétablir comme avant la pandémie, ses programmes à Madagascar. Trente cinq nouveaux volontaires vont arriver, au mois de février. Ils vont soutenir les initiatives locales en matière de santé, notamment la santé maternelle et infantile ainsi que l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

En tout, cent cinquante volontaires américains devront prendre service à Madagas­car, au cours des deux prochaines années. « Chaque jour, vous représenterez les États-Unis et nos valeurs. Je n’ai aucun doute que vous montrerez au peuple malagasy le meilleur de l’Amérique », s’est adressé l’ambassadrice des États-Unis, Claire Pierangelo, à ces volontaires.