ANKADINDRAMAMY – Trois femmes arrêtées pour vol à main armée

La brigade criminelle a interpellé trois femmes et quatre hommes soupçonnés d’être les auteurs et complices d’un braquage commis le 8 novembre, à Ankadindramamy. Coup de filet. Les présumés auteurs et complices d’un braquage perpétré le mardi 8 novembre, à Ambohidahy-Ankadin­dramamy, se sont faits cueillir par les sections 3 et 4 de la brigade criminelle. Ce sont trois femmes et quatre hommes.

Aux dernières nouvelles, ils ont été présentés au parquet d’Antananarivo, hier. L’attaque a eu lieu vers 11 heures. Elle a été l’œuvre d’une femme et de deux hommes armés. « Ils ont dérobé des pierres précieuses qui étaient à vendre dans la maison ciblée. Une fois à l’intérieur, ils ont menacé le locataire avec un pistolet. Ils l’ont tabassé avant de ramasser les pierres et de prendre la fuite », raconte la police nationale.

La victime a déposé plainte à la brigade criminelle. Les enquêteurs ont immédiatement ouvert une enquête pour retrouver les scélérats. En s’appuyant sur quelques renseignements, ils ont piégé un premier suspect à Ambodirano-Ivato, le jeudi 10 novembre. Le captif, supposé commanditaire de l’acte, avait pris part au braquage. Le plaignant l’a très bien reconnu.

Aveux

Le même jour, la police a pris en filature, à Ankadikely-Ilafy, la femme, dont la participation directe aurait également été confirmée. Le lendemain, un troisième coauteur du crime a été appréhendé à Andranoro-Antehiroka. « C’est lui qui portait le pistolet au cours du vol qualifié », souligne la police. L’arme a été prise en sa possession lors de son arrestation. Après lui, deux autres femmes ont été attrapées dans les mailles du filet, à Antaninanandrano.

Les pierres volées ont été récupérées chez elles. L’équipe judiciaire a poussé plus loin son investigation. Elle est tombée sur deux derniers suspects. Il s’agit du propriétaire de l’arme de poing et de l’homme qu’il a dépêché pour l’apporter aux malfaiteurs. « Tous les sept sont passés aux aveux. Le plus âgé a 36 ans et le cadet, 24 ans », indique l’entité saisie de l’affaire. La criminalité a augmenté ces derniers jours dans la capitale et ses périphéries. Les actes de banditisme constatés ont souvent été doublés de meurtre.