Pandémie – Deux cent cinquante décès de la Covid-19

La pandémie de coronavirus continue de sévir même affaiblie. Le cap des deux cent cinquante décès a été atteint.

ENTRE le 8 et le 13 novembre, un décès a été enregistré dans la région Diana. Sur les neuf cent quatre-vingt-treize personnes testées pour cette période, quatre vingt-sept nouveaux cas ont été détectés. La région Analamanga enregistre trente-sept cas. Dans la région Alaotra Mangoro, huit personnes ont été positives au coronavirus.

La région Matsiatra Ambony enregistre quant à elle vingt-quatre cas en une semaine. Il y a quatre cas dans la région Vatovavy Fito­vinany, deux dans le Boeny, deux à Atsimo Andrefana, un cas à Amoron’i Mania, un dans le Menabe, un dans la Sava, quatre à Diana, deux cas dans le Vakinankaratra, un cas à Itasy.

Taux de guérison

Ce qui ramène le nombre de cas confirmés à environ dix-sept mille. Au total, quatre vingt douze mille neuf cent quatre-vingt-douze tests ont été effectués depuis le début de l’épidémie au mois de mars jusqu’au 13 novembre.

Le nombre de cas de guérison a diminué par rapport au dernier bilan. C’est dans la région Alaotra Mangoro que l’on enregistre le plus grand nombre. Dans cette région, trente-trois personnes se sont rétablies, contre sept dans la région Anala­manga. Dans le Vakinan­karatra, quatre cas ont été détectés. La région Itasy enregistre dix cas de guérison, cinq dans le Matsiatra Ambony, six dans la région Vatovavy Fitovinany, sept dans l’Ihorombe, un dans l’Atsimo Andrefana, un dans la Sava, et douze dans la région Diana.

Aucune forme grave n’a été détectée entre le 8 et le 13 novembre. Le nombre de personnes rétablies atteint les seize mille.