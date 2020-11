Environnement – Appel à une forte mobilisation contre la pollution

La ministre Vahinala Raharinirina lance un appel à une forte mobilisation contre la pollution. C’était en marge de la dotation de matériel pour la lutte contre la Covid-19 de la part de Conservation International et British Petroleum au Ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD), vendredi dernier.

La pollution de l’air à Antananarivo est évaluée à 60 μg/m3 en octobre 2020, un taux de pollution atmo­sphérique qui dépasse le seuil de 50 microgrammes, préconisé par l’OMS. Une pollution qui est entre autres, à l’origine des maladies respiratoires de certains enfants admis à l’hôpital de Tsara­lalàna.

La ministre laisse entendre la mise en place d’une task force Pollution avec d’autres départements ministériels. Une force opérationnelle intersectorielle traduisant les enjeux économiques réels de la protection de l’environnement. Pour la ministre, la lutte contre la pollution est un engagement pour l’avenir.

Depuis jeudi, Indria­manga Rakotoarisoa, Secré­taire général du MEDD, et Denys Christian Zafindra­miandra, directeur général du développement durable et Herizo Andrianandrasana (DREDD d’Analamanga) ont rencontré leurs homologues du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation et celui de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. Vendredi dernier, ils ont eu une réunion avec des responsables du ministère de la Justice.

D’autres rencontres sont en vue de l’élaboration d’un plan d’action intersectoriel contre la pollution. Les contrôles des fumées provenant des échappements des voitures anciennes et des motos entre autres, y figureront. Mais Antsahavola entend miser sur l’idée d’améliorer plutôt que de réprimer. La sensibilisation sur l’utilisation de biogaz, de foyer amélioré et du charbon écologique sera un point focal de ce document en gestation