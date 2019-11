Football – Éliminatoires CAN 2021 : Bien gérer l’effectif sur deux matches

Les Barea joueront deux matches en l’espace de quatre jours. Un calendrier qu’il faut bien gérer.

Ils sont prêts. Les Barea de Mada­gascar qui joueront contre les Antilopes d’Éthiopie ce jour à Mahamasina ont le moral au beau fixe. Une rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

« Il faut savoir qu’on aura deux matches à jouer en l’espace de quelques heures. Ceci dit, je ferai tourner l’effectif. À l’heure actuelle, il y aura vingt-trois joueurs sur la feuille de match et non dix-huit. La plupart des joueurs sont en forme. On a par contre un Nomenja­nahary Lalaina diminué depuis le début de semaine. On verra vraiment comment vont évoluer les choses mais je sais aussi qu’on a trois ou quatre bons joueurs qui peuvent jouer à sa place. Moi même , je ne sais pas encore qui seront les onze premiers rentrants », explique Nicolas Dupuis, sélectionneur des Barea de Madagascar.

Pour le capitaine Abel Anicet Andrianantenaina, le match contre l’Éthiopie sera capital dans cette aventure pour la course à la CAN. « On prendra très au sérieux les Éthiopiens et on se doit de les respecter. On va essayer de jouer notre football comme on a su le faire durant la CAN 2019 », rappelle-t-il.

Ce jour, la pluie est prévue en milieu d’après midi. Et les inquiétudes gagnent aussi le staff technique des Barea de Madagascar. « J’avoue que je suis très inquiet et qu’on doit se préparer aux enventualités. Après ..on m’a dit qu’il ne pleuvra pas ….selon Auguste et j’y crois (rires) », poursuit Nicolas Dupuis.

Ce jour contre l’Éthiopie, Ima Faneva Andriatsima jouera sa dernière rencontre après quatorze sélections en équipe nationale. Et on ne sait pas encore s’il va jouer en tant que capitaine ou s’il jouera tout simplement ou s’il ne jouera pas.

Sans complexe

« Pour Ima Faneva, l’idéal serait de marquer un but contre l’Éthiopie. Mais comme je vous ai dit , je n’ai pas encore les noms des onze rentrants. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’Ima Faneva est en grande forme », termine Nicolas Dupuis.

De leur côté, les Éthiopiens sont aussi prêts à en découdre avec les Barea de Madagascar. « Les Barea ont effectué un parcours élogieux durant le CAN 2019. Mais nous, on jouera sans complexe et on ne craint pas des joueurs en particulier », positive Abraham Medratu, sélection des Antilopes d’Éthiopie.