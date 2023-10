RUGBY À VII – TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE – Fin du rêve olympique des Ladies Makis

Faute de grive, on mange des merles. Cette expression résume le parcours chaotique des Ladies Makis de Madagascar, en Tunisie. Elles ont été battues par deux fois, samedi à Tunis, au Tournoi de qualification olympique (TQO) organisé les 14 et 15 octobre dans le stade Mustapha Ben Jannet à Monastir. Par les deux défaites subies samedi, les Ladies Makis n’ont atteint que la cinquième place, après le match de classement joué, dimanche. Ce mauvais résultat est synonyme d’un échec cuisant qui a mis fin au rêve olympique de nos joueuses. Les Ladies Makis, après les expériences vécues à la Coupe du monde de 2022, n’ont pas su profiter de la dernière seconde du match contre la Zambie, durant lequel Tiana Jinah Razanamahefa a raté la transformation de l’essai malgache, synonyme d’une qualification en demi-finale. Battues par la Zambie sur le score de 15 à 17, à leur deuxième match après la victoire sur le score de 31 à 10 contre le Ghana, puis surclassées par les Kenyanes au troisième match sur le score de 17-20, les rugbywomen malgaches ont déçu tout le pays. « La défaite contre la Zambie a hypothéqué notre chance, car affronter les Kenyanes a été un autre défi. Face à la Zambie, nos joueuses ont été battues physiquement et elles ont tardé à entrer dans leur match. Jinah a manqué l’immanquable et la suite a été désastreuse, car l’objectif n’a pas été atteint », confie Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique nationale de Malagasy Rugby.