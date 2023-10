PÉTANQUE – MONDIAUX – Les juniors visent un doublé à Bangkok

Ambitieux. La présélection junior pour le championnat du monde triplette et tir de précision, à Thonburi Bangkok en Thaïlande (22-28 novembre) est en regroupement à Antsirabe, depuis une semaine. En guise de préparation, les six présélectionnés ont disputé ce weekend au boulodrome Para à Ivato, le Grand Open Telma. C’est une compétition concoctée par la Fédération du sport boules malagasy avec son partenaire. «Nous tâcherons, prochainement, d’améliorer leur technique et tactique, rectifier les détails techniques en lancer de boule, la stabilité. Notre objectif principal est de présenter une équipe forte et à la hauteur, au championnat du monde dans le but de renouer avec les titres en triplette et en tir de précision», ambitionne l’entraineur national des juniors, Adrien Julio Edouard, également vice-président de la fédération. Les trois champions de Madagascar en titre, en l’occurrence Tafitasoa Heritiana Raherinirina, Fanomezantsoa Julien Andriamanankasina et Andriantahina Willy Andy Ramahefasoa du club CB2A de Vakinankaratra, sont sélectionnés d’office. Trois autres joueurs, à savoir Harison Clarito Andriambelonony, Ronalduno Randriamiavosoa et Fenosoa Antoine vont encore disputer le ticket pour le quatrième joueur. «Nous avons entamé le regroupement par la consolidation de la condition physique, le renforcement des jambes d’appui, travaillé les points, les tirs, le lancer de bouchon qui est très important en compétition», confie le coach. La liste des quatre joueurs retenus devrait être bouclée avant la fin octobre. La décision finale sur le choix du quatrième joueur revient non seulement au coach national, mais aussi à la direction technique nationale et du président de la fédération.