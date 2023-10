MUSIQUE – Le groupe Les Surfs célèbre ses 65 ans de scène

Le groupe emblématique Les Surfs célèbre ses 65 ans de scène et 60 ans de carrière musicale ce samedi 14 octobre. Historiquement, le groupe a été formé le 14 octobre 1958, et c’est à cette même date que les membres du groupe ont fait leur première apparition publique à Analakely. «Un certain 14 octobre 1958, six frères et sœurs Rabaraona ont fait leur première apparition en public sur un podium du parvis de l’Hôtel de Ville à Analakely. La légende des idoles des jeunes dont LES SURFS ont fait intégralement partie : une période fabuleuse et une époque inoubliable» souligne Serge Ramiandrasoa, l’organisateur de l’anniversaire de Les Surfs. Les Surfs étaient une véritable sensation dans la musique française, apportant des rythmes variés, du soul au Yéyé en passant par le rock. Les membres du groupe, Coco, Rocky, Dave, Monique, Pat et Nicole, ont marqué les générations des années 1960 et 1970 avec des titres mémorables tels que «Les printemps sur la colline», «Reviens vite et oublie» et «T’en vas pas comme ça». Une célébration spéciale était prévue pour ce samedi, organisée par Serge Ramian­drasoa band, avec des invités spéciaux, dans le cadre de la 7e édition de l’événement pour les nostalgiques «Salut les copains-Nos retrouvailles». Cependant, en raison de la situation politique actuelle, cette soirée a été reportée à une date ultérieure. Serge Ramiandrasoa a souligné que bien que le spectacle doive avoir lieu, la nouvelle date n’a pas encore été déterminée car l’incertitude règne sur l’avenir.