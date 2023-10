MALADIE SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE – Des sidéens admis en réanimation

Treize mille personnes séropositives sont recensées à Madagascar, selon le SE/CNLS. La maladie se complique pour certaines à cause du retard du traitement.

Un médecin à Antananarivo alerte sur la hausse des sidéens en réanimation. « En deux semaines, trois cas ont été admis dans notre service, très fatigués. L’un d’eux a trouvé la mort », rapporte-t-il, la semaine passée. Pour ce spécialiste en réanimation-anesthésie, cette hausse des cas de sidéens dans le service de réanimation n’est pas anodine. « Cela peut se traduire par la propagation silencieuse des porteurs du virus VIH/Sida dans la communauté », enchaine-t-il. Des médecins référents affirment, également, une hausse des personnes vivantes avec le VIH (PVVIH), avec des infections opportunistes qui affaiblissent leur état de santé. « Cette semaine, nous avons demandé l’hospitalisation d’un patient au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB), spécialiste de la prise en charge des PVVIH. Il a des ganglions partout. Il a été détecté un peu tard. Un autre patient qui développe des infections opportunistes a pu suivre les traitements à domicile », lance ce médecin, samedi. Plusieurs raisons peuvent expliquer les complications de la maladie. « Elle se complique, car le VIH/Sida n’est détecté que tardivement faute de dépistage.

Il se peut, également, que le PVVIH connaisse son statut, mais néglige la maladie et ne suit pas les traitements. Dans ce cas, des infections opportunistes peuvent se développer. Et en troisième lieu, l’environnement actuel, notamment la pollution de l’air, peut aggraver leur état de santé. Même une personne normale est asphyxiée par cette pollution, cela ne peut pas être simple pour une personne qui n’a pas d’immunité et qui est incapable de lutter contre des infections », explique-t-il. Le Secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le Sida, sur le nombre des porteurs du VIH/Sida, a déclaré treize mille huit cents personnes infectées détectées. Antananarivo figure dans la liste des villes où on recense le plus grand nombre de porteurs du VIH/Sida, avec deux mille cents cas. Ce chiffre peut n’être qu’une partie de l’iceberg. Avec la pénurie des tests de dépistage du VIH/Sida, actuellement, des porteurs du virus ne connaissent pas leur statut. « Il est urgent de faire de grandes sensibilisations sur la lutte contre le Sida. En outre, les intrants doivent être disponibles, pour éviter les complications », exhorte notre source. L’espérance de vie pour une personne vivant avec le VIH est la même que pour une personne séronégative, si elle suit des traitements.