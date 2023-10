Juge et partie

La Fédération malgache de football a un nouveau président en la personne d’Alfred Randriamanampisoa, l’ancien deuxième vice-président du bureau sortant. Il succède à Raoul Arizaka Rabekoto en exil à l’étranger depuis 2020. Député de l’IRD élu à Antsirabe, Alfred Randriamanampisoa était le super favori du scrutin. Son élection fait beaucoup jaser le microcosme du football. Un réel optimisme se mêle d’une profonde crainte de politisation du football. La passion du nouveau patron de la FMF n’est plus à démontrer. Depuis son association avec l’AS Saint Michel à la création de son club Elgeco Plus en passant par son élection au sein de la FMF et la construction du stade d’Elgeco Plus, Alfred Randriamanampisoa a eu une ascension fulgurante. Son élection en tant que député de Madagascar élu à Antsirabe a complété son cursus. Très proche du pouvoir, le nouveau président est le partenaire idéal pour concrétiser la politique de développement du football. Entraîneur fortuné à en juger l’investissement dans la construction d’un stade, Alfred Randriamanampisoa ne risque pas de confondre le coffre de la FMF avec le sien. Au contraire, il peut être la solution à tous les problèmes financiers de la FMF. Mais il y a un hic qui fait craindre le pire aux footeux. Le fait qu’Alfred Randriamanampisoa est à la fois président de club et président de la FMF risque de compliquer les choses.

Une situation qui a été à l’origine de beaucoup de problèmes dans le passé où deux membres du comité exécutif de la FMF étaient présidents de clubs. Même pour établir le calendrier du championnat, les deux membres usaient de leur influence pour arranger leur club. Les réunions hebdomadaires du comité exécutif étaient houleuses. La sélection des joueurs dans l’équipe nationale ne pourra pas se faire sans des soupçons de favoritisme en faveur des joueurs du président. Pareil pour les éventuelles sanctions que les joueurs risquent d’écoper. Les arbitres auront certainement une pression quand l’équipe du président joue. On se demande pourquoi la fameuse « Ceni » n’a pas retenu cette situation comme critère d’inéligibilité. Quant aux autres membres qui composent le comité exécutif de la Fmf, il s’agit tous de nouvelles têtes. C’est à la fois un atout et un handicap. Une nouvelle équipe est censée être vierge de tout délit et a priori appelée à rectifier le tir et améliorer les choses. En revanche, l’équipe peut pécher par inexpérience et par hétérogénéité. Comme le président et les membres du comité exécutif ont été élus distinctement, l’équipe pourrait manquer de solidarité. En tout cas, il faut souhaiter bonne réussite à cette nouvelle équipe qui a pour avantage d’apporter une bouffée d’air frais au football.