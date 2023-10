JIUJITSU – 7E GRAPPLING TOURNAMENT – Test match pour les sélectionnés aux Mondiaux

Record de participation. Les sélectionnés pour la 15e édition du championnat du monde de Jiujitsu à Abu-Dhabi seront de la partie au 17e Grappling tournament. Le tournoi s’étalera les samedi et dimanche prochains, au dojo de l’Esca à Antanimena. Cette compétition majeure, d’envergure nationale, organisée par le club Attila, verra la participation de cent quatre-vingt combattants de catégories différentes, issus de quatorze clubs, dont douze d’Analamanga et un chacun d’Atsinanana et d’Atsimo-Andrefana. Même le championnat national en mars, au Palais des sports à Mahamasina, n’a réuni que cent cinquante-trois participants. Ce tournoi servira de dernier test match pour les onze porte-fanions malgaches au mondial d’Abu-Dhabi (1er-10 novembre). La première journée du 21 octobre sera dédiée aux combats avec kimono ou «GI» et la deuxième journée du 22 octobre à ceux «NO GI» ou sans kimono. Le club organisateur a présenté, hier, les détails sur le déroulement de la compétition.

La journée d’hier a également été marquée par la réunion technique des représentants des clubs et du pesage des combattants. Trois catégories sont concernées par la compétition, entre autres, les débutants, ceux titulaires de la ceinture blanche. Vu le nombre d’engagés dans la catégorie avancée pour les titulaires des ceintures noire et marron, seulement au nombre de quatre, elle sera cette fois fusionnée avec celle intermédiaire qui regroupe les ceintures bleues et violettes. Les enfants sont de plus en plus attirés par la pratique de ce sport d’entretien et de self-défense. Un chiffre record, cinquante-neuf enfants de moins de 17 ans sont inscrits au tournoi. Neuf arbitres qui viennent de suivre un stage de recyclage samedi, officieront le tournoi. Le club Attila compte actuellement une soixantaine de membres, encadrés par six gradés.