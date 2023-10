HERINIRINA FANEVAMAMPIANDRA – Une Malgache lauréate du Women in Africa young Leaders

Une malgache brille dans le continent africain. Herinirina Faneva­mampiandra, une jeune femme âgée de 29 ans, présidente et co-fondatrice de l’association Fianaralab, est lauréate du programme Women in Africa young Leaders 2023. Elle fait partie des dix femmes choisies sur les six mille candidates qui ont postulé à ce programme ouvert à toutes les jeunes femmes africaines qui contribuent à la construction d’une Afrique dynamique, innovante et inclusive. « Les femmes sont des piliers du développement, et moi je veux contribuer au bien-être des femmes à travers la promotion de l’éducation par la pratique et l’innovation énergétique. Je veux apporter ma pierre à l’édifice pour enrayer la précarité énergétique dans les pays du Sud comme Madagascar », lance cette ingénieure dans le domaine de l’innovation énergétique et la promotion des énergies renouvelables, pour expliquer ce qui l’a poussé à participer à ce programme. Cette membre de l’association IKALA Stem raconte: « Ayant grandi dans un pays où il n’y a que 15% de la population qui a accès à l’électricité, très jeune, j’ai constaté que l’équité énergétique est vitale et représente une des principales sources de développement. L’énergie est omniprésente dans notre quotidien, pour cuisiner, pour se déplacer et pour s’éclairer. Les femmes sont des vecteurs d’énergie. Nous sommes un pilier de développement, cependant ce sont les femmes qui subissent le plus la précarité énergétique au quotidien. J’aimerais contribuer au bien-être énergétique des femmes malgaches et des africains, en général».