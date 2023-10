CANCER DU SEIN – La mammographie disponible à Antsirabe

Le dépistage du cancer du sein est devenu accessible aux habitants de la région Vakinankaratra. La mammographie est, désormais, disponible dans le chef-lieu de région. Le Japon a accordé une enveloppe de 300.000.000 ariary à la Clinique Ave Maria Antsirabe pour lui permettre d’acquérir des équipements de mammographie : une mammographie avec un numériseur. L’ambassade du Japon, représenté par Koji Abe, l’ambassadeur, a remis officiellement ces équipements médicaux à la Clinique Ave Maria, représentée par sœur Alice Zamuda Mwavua, la directrice de la clinique, le 13 octobre. Vyvato Rakotovao, gouverneur de la région Vakinankaratra, la secrétaire générale de la région Vakinankaratra, le directeur régional de la Santé Publique, le préfet d’Antsirabe et le maire de la Commune urbaine d’Antsirabe ont assisté à cette donation.

Ce projet entre dans le cadre du programme d’aide « APL : Aide aux micro-projets locaux en faveur de la sécurité humaine » et a fait l’objet d’une signature le 10 février 2022. C’est une aubaine pour cette région. Cette analyse a été difficilement accessible pour les habitants de cette région. Ils ont été obligés d’aller à Antananarivo pour effectuer cet examen médical, car aucun centre de santé de Vakinankaratra n’en disposait avant cette donation du gouvernement japonais. Cette acquisition facilitera, ainsi, le dépistage du cancer du sein, une maladie qui pourrait s’avérer fatale si elle n’est pas prise en charge à temps et dont le traitement est plus aisé lorsqu’elle est détectée rapidement. Koji Abe, ambassadeur du Japon à Madagascar a, à cette occasion, réaffirmé la volonté du Gouvernement du Japon de continuer d’accompagner les acteurs du secteur dans leurs efforts pour améliorer l’accès à la santé en mobilisant divers programmes d’assistance et de coopération.