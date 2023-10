BIODIVERSITE – Des tortues calcinées avec la forêt dans l’Androy

Forte pression sur la forêt sèche de la région Androy. Près de deux cents hectares de forêt de la zone de Tsimilafike dans la commune de Tranovaho, district de Beloha, sont partis en fumée. Une forêt appartenant à la réserve spéciale de Cap Sainte-Marie s’étalant en tout sur 1 750ha. Outre la disparition de la végétation de type bush-épineux sub-aride, cette destruction de l’habitat naturel des tortues étoilées est également à déplorer. Selon les explications, mercredi dernier, des individus ont mis expressément le feu à la forêt et les tortues Astrochelys radiata avec celle-ci. « Vu la superficie embrasée, le feu ne peut être que volontaire. Même s’il fait chaud dans l’Androy en ce moment, toute cette superficie ne peut pas être brûlée par le soleil. Les communautés de base ont essayé de maîtriser le feu mais en vain », explique la direction régionale de l’Environnement dans la région Androy. La délimitation de la forêt calcinée ne peut se faire en une journée, vu l’ampleur des dégâts. Le nombre réel de tortues calcinées ne peut encore être avancé.

C’est en effet l’habitat naturel par excellence des tortues étoilées et qui en font la spécificité de la biodiversité de cette partie sud de l’île. Cette espèce endémique est de plus en plus mise en péril, et par la déforestation et par le trafic. Un site spécialisé avance qu’en 1980, les tortues étaient évaluées à plus d’un million d’individus à seulement quelques milliers actuellement. Ces deux derniers mois, la sensibilisation à l’endroit des communautés locales sur l’importance de la conservation de cette espèce a été intensifiée. Une centaine de tortues a d’abord été interceptée au début du mois de septembre, en phase d’être commercialisée localement et vers les autres régions. Deux semaines après, une quarantaine était sur la route de Fotadrevo, dans le district d’Ampanihy à bord de bicyclettes et enfouies dans du sac de riz. Les tortues sont soit destinées à la consommation soit à être exportées en suivant un réseau bien huilé passant par Toliara, Morondava et Soalala dans le Melaky, pour être acheminées illégalement vers l’Asie. Pourtant, les tortues sont « vénérées » dans la région Androy. « Seuls ceux qui ne connaissent pas leur valeur culturelle les mangent », relate une source notable à Beloha.