BASKETBALL 3X3- SHANGHAI WORLD TOUR – Antananarivo s’attribue la troisième place

Les quatre membres de l’équipe d’Antananarivo battus en demi-finales, ont atteint la troisième marche du podium du Shanghai World tour de basketball 3×3 qui a pris fin hier.

Une nette évolution. Après le tournoi de basketball 3×3 de Wuxi Challenger à Chongqing en Chine, du 22 au 23 juillet, où l’équipe d’Antananarivo a atteint la quatrième place, le Shanghai World tour de basketball 3×3, qui s’est joué les 14 et 15 octobre en Chine, a montré, encore une fois, que les basketteurs malgaches dominent parfaitement cette discipline, en terminant sur la troisième marche du podium. En demi-finale jouée dimanche contre l’équipe d’Ulaanbaatar MMC Energy de Mongolie, sur le score de 12 à 22, l’équipe d’Antananarivo, nom de la formation malgache composée de Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnol Solondrainy et Rick-Ley Loubacky, maitrise bien cette discipline. Le rêve de Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basketball de voir ses protégés atteindre les Jeux olympiques de Paris 2024 est réalisable. Lors du match de demi-finale contre Ulaanbaatar de Mongolie, les joueurs malgaches ont réussi à recoller sur le score de 6-6 après 2 minutes 13 secondes de jeu. Ulaanbaatar a ouvert le score par un tir à 2 points, suivi d’une égalisation par Livio Ratianarivo. A 5 partout, Arnol a reçu une offrande de Livio et il a tenté un dunk, mais il l’a raté. Après trois minutes de jeu, les Malgaches sont à quatre fautes et ils sont obligés de se retenir.

Muri en expérience

Ayant vu les joueurs d’Antananarivo crispés dans leur jeu, Ulaanbaatar, emmené par Steve Sir, commence à se détacher (9-6, 11-6 et 11-7). Après le premier temps mort du clan malgache, la bande à Livio a perdu son adresse au tir. Toute tentative s’est soldée par un échec et l’écart a été déjà à mi-parcours du temps réglementaire : 15-10, 17-10 19-10 puis 19-11, 19-12 puis 20-12. Dès lors,, le sort du match était bouclé car Ulaanbaatar a pu conclure le match à tout moment. Sur un tir à 2 points de Steve Sir qui a ramené son équipe à 22-12, le match a pris fin. Sur leurs parcours, les membres de l’équipe d’Antananarivo ont enregistré deux victoires (Antananarivo 21-20 Vienne, Antananarivo 21-18 Futian) et ont encaissé deux défaites (Antananarivo 17- 21 Beijing, Antananariv0 12-22 Ulaanbaatar). « Je suis très content d’atteindre le dernier carré. Toute l’équipe a bataillé dur et nous sommes très fiers de notre parcours. Le niveau a été très relevé, mais nous sommes la première équipe qualifiée pour atteindre les demi-finales sur les quatorze équipes. Nous avons mûri en expérience au fil des matchs, et c’est encourageant pour l’avenir », confie Livio Ratianarivo, capitaine de l’équipe d’Antananarivo.

Classement final

– Ulaanbaatar (Mongolie), 2-Liman (Serbie), 3-Antananarivo (Madagascar), 4-Omaha (USA), 5-Beijing (Chine), 6-Vienne (Autriche), 7-Partizan (Serbie), 8- Wuxi (Chine), 9- Futian (Chine), 10-Utrech (Pays Bas), 11-Shinagawa (Japon), 12-Saitama (Japon)