AMPANOTOKANA – Double noyade sur une pirogue

Noyade dramatique à Ampanotokana. Un chef de famille de vingt-quatre ans et un adolescent de quatorze ans sont morts noyés, avant-hier. Un accident de pirogue est à l’origine du drame. Selon les informations recueillies, les deux malheureux allaient chercher des repousses d’herbe pour leurs bœufs avant que le pire ne se produise. Pour les transporter, ils ont pris une pirogue. L’accident s’est produit dans l’après-midi aux alentours de 14 heures lorsque la pirogue s’est renversée. Piégés en eau profonde, les deux malheureux n’ont pas survécu. Des personnes se trouvant dans les parages au moment du drame, ont tenté de leur venir en aide, mais en vain. N’ayant pas pu être secourus à temps, le père de famille et son jeune compagnon n’ont pas survécu. Le fokonolona s’est mobilisé pour les rechercher dès que la noyade est survenue, mais c’est leurs corps sans vie qui ont été remontés sur la berge. Les dépouilles ont été récupérées par les proches des défunts après constat. La cause de l’accident n’est, en revanche, pas encore communiquée.