AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT – Un rôle plus important pour les femmes rurales

La journée internationale des femmes rurales a été célébrée comme tous les 15 octobre, samedi. C’est la commune rurale d’Alatsinainy Imerimandroso qui a hébergé cet événement.

Le rôle des femmes dans les communautés des localités rurales aux alentours de la capitale prend de l’ampleur. Les ressources humaines pour les unités de production de base, en l’occurrence les ménages se diversifient, avec les femmes rurales qui prennent une place de plus en plus importante dans la production agricole. Un atout qui s’avère de taille pour le développement à grande échelle de cette filière qui est l’un des piliers de l’économie nationale. Comme chaque année, la Journée Internationale des Femmes Rurales a été célébrée samedi dans la région Analamanga avec les femmes de la commune Rurale d’Alatsinainy Imerimandroso qui ont été placées sous les feux des projecteurs. Située au Nord-est de la capitale, près des trois quarts des habitants de la localité sont des paysans, agriculteurs et éleveurs. Plusieurs projets qui encouragent les femmes à accéder à plus d’activités génératrices de revenus ont été promus lors de cette journée particulière. « Ambioka », une des perles parmi ces projets, propose, en quelque sorte, d’améliorer le rendement des ménages grâce à l’amélioration de la qualité des produits maraîchers ainsi que la multiplication des pépinières de fruits.

Un projet mené par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage, à travers l’organisation « Fikambanana Fampivoarana ny Tantsaha » (FIFATA-Fert) y compris le projet Afafi-Centre, financé par l’Union européenne. « Bien que le rôle des femme ne soit pas tout le temps tâche aisée en raison du fait de devoir jongler entre une vie de famille et le travail des champs, nous sommes convaincus de la complémentarité des activités des femmes avec celles des hommes, raison pour laquelle, le ministère a décidé de faire la promotion de moyens de productions agro-écologiques pour diversifier les sources de revenus pour les ménages », confient les responsables du FIFATA. Pour Raminoarisoa, agricultrice, le projet « Ambioka » lui a permis d’améliorer ses rendements et à la fois de subvenir aux besoins de sa famille. « Après avoir bénéficié des formations dispensées par les techniciens du groupe FIFATA, dans le cadre du projet Ambioka, ma vie avec celle de ma famille ont changé. Avec mon mari, qui est également paysan, j’ai pu augmenter ma production et ainsi vendre des produits sains sur le marché, et ainsi subvenir à une grande partie des besoins de mes enfants ». Un des objectifs des projets menés par FIFATA-fert est l’agrandissement de l’agriculture familiale dans le but de professionnaliser celle- ci et de la rendre plus compétitive, sachant qu’à Madagascar, comme en Afrique, les économies sont majoritairement agricoles et que c’est la maisonnée qui constitue la première unité de production économique.