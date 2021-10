Université d’Antananarivo – Le PAT intensifie la grève à Ankatso

Les membres du PAT ont agit plus violemment, hier, pour montrer leur mécontentement face à la déclaration du Premier ministre sur leur requête. Ils menacent de poursuivre leur grève.

Le torchon brûle entre les membres du personnel administratif et technique (PAT) de l’université d’Antananarivo et l’État. Ils sont sortis de leur tanière, pour réclamer le paiement de leurs salaires. Leur manifestation n’a jamais été aussi intense qu’hier.

Ils ont bloqué la circulation à Ankatso, en brûlant des pneus sur la route qui mène vers le campus universitaire. La déclaration du premier ministre Christian Ntsay a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Entendre le premier ministre dire que ce n’est pas à cause d’un souci financier que nos salaires ne sont pas payés, a choqué plus d’un. Si l’État a les moyens, pourquoi il ne règle pas nos problèmes ? Les questions d’organisation et d’amélioration ne nous concernent pas. Ce que nous savons, c’est de recevoir nos paies, ponctuellement, tous les mois », assène Miora Rahantamalala, vice présidente du syndicat du PAT de l’université d’Antana­narivo.

Cela fait deux mois, en ce mois d’octobre, qu’ils n’ont pas perçu leurs salaires. Depuis le mois de janvier, c’est la présidence de l’université d’Antananarivo qui aurait avancé leur rémunération. « Le détournement du budget de l’État n’est plus admissible. Si nous pouvons réaliser plusieurs infrastructures, c’est grâce à nos ressources propres. Nous luttons contre le détournement. C’est la raison pour laquelle nous avons procédé à la digitalisation », avait annoncé le premier ministre Christian Ntsay, jeudi.

Miora Rahantamalala, vice-présidente du syndicat du PAT a indiqué que les procédures de paiement sont déjà en cours. Elle précise que les PAT ne toucheront pas leurs salaires avant mercredi. « Nous poursuivons nos grèves, jusqu’à ce que ce problème soit réglé », rajoute-t-elle. Des étudiants de la faculté des Sciences et de la mention Mathématiques vont grossir le rang de ces manifestants, à compter de lundi. « On ne peut pas obliger l’État, à partir des grèves, à accepter les laisser aller et les détournements des budgets de l’État.», lance fermement Christian Ntsay