Politique monétaire – La Banque centrale demeure vigilante

La Banque Centrale de Madagascar (BCM) préfère maintenir une attitude de grande prudence face à l’évolution de l’économie dans un contexte de relance post-Covid-19. Elle a aussi rappelé qu’elle est actuellement dans une phase de transition.

D’après la Banque Centrale de Madagascar, après quatre mois successifs d’augmentation (+305,2 milliards d’ariary), les facteurs dits autonomes se sont contractés aux mois de mai et de juin (-365,9 milliards d’ariary), en raison surtout des effets restrictifs des deux paramètres fondamentaux que sont le « Trésor » et les « billets ». Notons que les techniciens appellent par facteurs autonomes les éléments qui accroissent ou réduisent le solde en compte des banques dont leurs variations sont indépendantes des mesures de politique monétaire.

Face à ce que l’on pourrait qualifier d’évolution conjoncturelle notable, la banque des banques a mené diverses actions dont la diminution des créances des banques primaires de -96,6 milliards d’ariary, portant leur encours à 512,3 milliards d’ariary à fin juin 2021. Cette diminution est composée par des appels d’offres (-45,9 milliards d’ariary), de la facilité de prêt marginal (-43,9 milliards d’ariary) et de la facilité de dépôts (-7,0 milliards d’ariary).

Sur le marché interbancaire de devises, on notera une cession nette de devises de 32,1 millions USD sur la période indiquée. On sait en outre que qu’entre fin décembre 2020 et fin juin 2021, l’appréciation nominale de l’ariary a été de 1,0% par rapport à l’euro et la dépréciation par rapport au dollar de 2,4 %. La BFM qui note le renflouement de 176,5 millions USD des réserves officielles de change durant le deuxième trimestre de 2021, totalisant en net 96,3 millions USD depuis le début de l’année 2021. Leur encours s’est alors élevé à 2 005,1 millions USD à fin juin 2021, soit l’équivalent de 5,9 mois d’importations.

Autre constat relevé : la baisse de la liquidité bancaire moyenne durant le deuxième trimestre de 2021 portant l’encours à 52,3 milliards d’ariary à la date du 6 juillet 2021 contre 101,2 milliards d’ariary au 6 avril 2021 et l’expansion des agrégats monétaires au cours du deuxième trimestre de 2021 : pour la base monétaire hausse de 3,0 % contre un recul de -1,1 % au premier trimestre, et pour la masse monétaire hausse de 3,9 % contre une croissance de 2,0 % sur le premier trimestre. Leur glissement annuel s’est alors situé respectivement à 12,2 % et à 16,2 % à fin juin 2021.

Rappelons qu’au mois d’août dernier, dans le cadre de la revue trimestrielle de la politique monétaire, le comité monétaire de la BCM a choisi d’accroître les taux des facilités permanentes (corridor des taux d’intérêt). Ainsi, le taux des facilités de dépôt a été fixé 2,80 % et le taux des facilités de prêt marginal à 7,20 %. Décision a également été prise de maintenir le coefficient des réserves obligatoires sur les dépôts en ariary à 11,0 % et celui sur les dépôts en devises à 24,0 %.

Une institution en transition

Selon la BCM, les incertitudes liées à la pandémie du Covid-19 ont créé des tensions au niveau des chaînes de production mondiale. Ces tensions n’ont pas épargné Madagascar et continuent de se transmettre aux coûts de production des biens et services. Les données sur les prix font ressortir une pression inflationniste. Face à ce contexte, la Banque centrale a aussi procédé au renforcement des dispositifs permettant d’assurer la stabilité monétaire et d’offrir un environnement favorable à moyen terme à la croissance. « Banky Foiben’i Mada­gasikara reste vigilante quant à l’évolution des variables déterminant le niveau des prix. Elle ajustera également ses instruments en fonction de la réglementation des dépôts en devises », a-t-on souligné.

À savoir que depuis son établissement, la Banque centrale a appliqué à Madagascar différents types de régimes de politique monétaire. En commençant en tant qu’ Institut d’Emission Malgache, elle s’est graduellement attribuée le rôle d’autorité monétaire, maître de la conduite de la politique monétaire. Conformément à ses statuts en vigueur, ses principaux objectifs sont de veiller à la stabilité interne et externe de de la monnaie nationale et d’assurer la solidité du système financier du pays.

Et la donne ne cesse d’évoluer. Dans cette optique, la BCM a entamé le processus de réforme de son cadre de politique monétaire. La prochaine étape, a-t-on appris, est l’adoption d’un régime de ciblage de taux d’intérêt d’ici 2023, puis d’asseoir le ciblage d’inflation dans le moyen et long terme. Aussi, la Banque centrale est actuellement dans une période transitoire, en maintenant le ciblage d’agrégats monétaires, qui reste effectif dans le programme de Facilité Élargie de Crédit avec le Fonds Monétaire International (FMI), tout en implémentant un corridor de taux d’intérêts.