Parlement – Les députés se penchent sur la malnutrition

Au cours de deux journées portes ouvertes dans la capitale du Vakinankaratra, des députés de Madagascar se sont penchés sur la situation de la malnutrition dans le pays, tout en esquissant des pistes de solution.

Les discussions ont été jugées « fructueuses » et « constructives » au-delà des polémiques sur les origines de la malnutrition dans la Grande île. Les journées portes-ouvertes de l’Assemblée Nationale à Antsirabe ont suscité l’intérêt des élus de la Chambre basse venus sur place.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre du dialogue social organisé en collaboration avec l’Institut électoral pour une Démocratie durable en Afrique (EISA), sous le thème « Situation de Madagascar par rapport à la mise en œuvre des ODD liés à la nutrition : quels rôles pour les parlementaires et les organisations de la société civile? »

Selon les parlementaires « l’objectif de cette rencontre est de valoriser les engagements en faveur de la nutrition à Madagas­- car ». Car il s’agit d’un combat de longue haleine, qui a toujours nécessité des ressources importantes au cours des régimes successifs dans le pays. D’où la nécessité continue de mener régulièrement des réflexions sur le sujet, avec la participation de tous les acteurs concernés.

C’est somme toute logique si des organisations de la société civile sont impliquées dans la démarche. Durant la concertation d’Antsirabe, la plateforme de la société civile Hina a participé activement aux débats. Les initiateurs de la rencontre parlent aussi d’une « concertation entre la plateforme de la société civile Hina et les députés de Madagascar afin de déterminer les mesures concrètes sur la nutrition en termes de politiques étatiques, de législation, d’affectation de budget et de contrôle ».

Ce genre d’initiative fait partie des actions menées par l’EISA sur le continent en sachant que cette organisation internationale se penche plus particulièrement en Afrique sur les questions concernant la démocratie, la gouvernance, le développement des partis politiques, la gestion des conflits, l’appui aux Parlements, le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, la gouvernance locale et la décentralisation. Cet appui d’une entité panafricaine de renommée internationale constitue ainsi un atout pour l’Assemblée nationale de Madagascar.

Un choix judicieux

Le choix du thème des objectifs de développement durable liés à la malnutrition n’a pas été fortuit. En effet, « des efforts ont été réalisés mais la situation est loin d’être satisfaisante actuellement », a fait remarquer un élu à l’issue des séries de discussions. La mise en œuvre des actions pour atteindre les ODD vise pourtant, comme l’a rappelé cet élu à « éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité », sous l’égide de l’ONU.

S’agissant plus particulièrement des ODD liés à la malnutrition, il a été rappelé que la première mission consiste d’ici à 2030, à « éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante ». Pour y parvenir, « il faudra se retrousser les manches, tout en se serrant les coudes, car on est vraiment loin du compte actuellement », affirme un membre de la plateforme Hina. D’autant qu’il est question aussi de « mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans ».

Selon une récente étude initiée par l’AFD pourtant, 53% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance à Madagascar, 42% souffrent d’insuffisance pondérale, 13% souffrent de malnutrition aiguë, 50% souffrent d’anémie et 42 % des enfants de moins de 6 ans présentent des signes de carence en vitamine A. L’atteinte des objectifs de développement durable, tous les participants à la rencontre d’Antsirabe le consentent, nécessite la mobilisation de tout un chacun.