Jirama – Rivo Radanielina prône la continuité des actions

Prudence mère de sûreté. Rivo Radanielina, nommé directeur général par intérim de la Jirama fait preuve de beaucoup de retenue dans ses nouvelles fonctions. Il sait que l’ampleur et l’immensité de ses nouvelles fonctions relèvent d’une gageure. Ainsi que les attentes qu’elles suscitent. « Je suis ici depuis deux ans. J’ai pu identifier les problèmes et j’ai une idée pour les résoudre. Nous allons accélérer le mouvement » a-t-il lancé. Il compte poursuivre les actions déjà entamées de redressement de la société. Qui s’articule sur trois axes les considérations techniques, la transition énergétique et l’amélioration des relations avec la clientèle. Il a comme priorités les connectivités à l’eau et à l’électricité. « Dans un délai de quarante-cinq jours pour la première et de trois mois pour la seconde. Le Branchement Mora sera aussi vulgarisé » a-t-il souligné.

À propos des arriérés de paiement de huit mois de Jovenna, location des centrales thermiques et achats de fuel lourd, Rivo Radanielina s’aligne sur la position du Premier ministre Christian Ntsay qui « entend faire des audits sur ces factures impayées avant un éventuel règlement ».