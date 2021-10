Jeunesse – Des jeunes promoteurs de projet luttent contre l’insécurité

Heritiana Sitrakiniaina Ralaivelo et ses deux amis, des jeunes ambassadeurs de la paix dans leur fokontany à Andohatapenaka, ont monté un projet de lutte contre l’insécurité. Ils ont comme projet de renforcer l’éclairage public dans leurs quartiers, par l’installation de lampadaires dans tous les recoins et près des portails et de lutter contre la toxicomanie. «

L’insécurité gagne du terrain dans notre quartier. Pas plus tard que la semaine passée, une personne a été victime chez nous. Le problème dans notre quartier, c’est l’inexistence d’éclairage public. Les malfaiteurs en profitent pour faire leur action », indique Heritiana Sitrakiniaina Ralaivelo, promoteur du projet. Ce trio pense qu’une fois l’éclairage public installé dans leur quartier, l’insécurité diminuera.

Odon Paul Razafimpa­rany et ses deux amis, font partis des demi-finalistes du concours Hack 4 Peace, une initiative des Nations Unies à Madagas­car, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des sports, pour la consolidation de la paix. Ils ont présenté leur projet aux membres de jury, hier. La vice-ministre de la Jeunesse, Juliana Tahina Ratovoson les a invité dans son bureau pour passer sereinement ce concours en ligne.

« Cent quatre promoteurs de projet se sont inscrits à ce concours. Treize accèdent à la demi-finale », explique Lalaina Njato Andria­mampionona, directeur régional de la Jeunesse et des sports à Analamanga. Les demi-finales se déroulent dans chaque région où se trouvent les demi-finalistes sélectionnés. Les noms des finalistes seront connus la semaine prochaine. Ils monteront dans la capitale pour le concours final.