Football – Coupe de la CAF : L’heure de la revanche pour CFFA

CFFA accueille le Grupo Desportivo Interclube, ce dimanche à Mahamasina, neuf ans après le dernier passage du club angolais à Madagascar.

Retrouvailles. Le Grupo Desportivo Interclube est loin d’être un inconnu dans le microcosme footballistique malgache. Le club est déjà passé par la Grande île à deux reprises auparavant. C’était pour affronter l’UScafoot, puis Tana Formation.

Ce dimanche, Interclube vient défier le Centre de Formation de Football Analamanga, pour le compte du deuxième tour de la Coupe de la CAF. Coup d’envoi à 16h au stade Barea de Mahamasina.

La dernière apparition de l’équipe angolaise à Mahamasina remonte au mois de mars 2012. C’était contre Tana Formation. Le match s’était conclu sur une victoire malgache. Malheu­reusement, les Angolais avait comblé l’écart au retour, avant de s’imposer aux tirs au but. Un douloureux souvenir pour Chrétien, Santatra, Bela, qui évoluent aujourd’hui au CFFA.

Intense

« J’avais marqué les deux buts à l’aller. Mais, nous avons perdu au retour. Nous voulons absolument prendre notre revanche aujourd’hui », a martelé Bela avant la première confrontation de ce dimanche. « Les générations se succèdent. Mais le club reste le même. Un adversaire de taille, avec lequel nous pouvons rivaliser cependant », souligne pour sa part le coach Titi Rasoanaivo.

CFFA vient de boucler trois semaines de préparation intense. Une préparation jalonnée d’entraînements quotidiens sur le terrain annexe de Mahamasina et de rencontres amicales. Face au COSPN et Five FC, le club d’Andoharanofotsy n’a pas gagné (0-0 puis 1-2), la semaine dernière. « Il fallait qu’on dispute ces rencontres. Les joueurs avaient énormément de charge dans les jambes. Ce n’est rien d’inquiétant car ils se sont repris ces derniers jours. Ils seront fins prêts ce dimanche », juge la direction du CFFA.