Fentes labio-palatines – Cinq cents opérations en vue

L’ONG Opération Smile reprend la chirurgie gratuite de personnes atteinte de fentes labio-palatines. Cinq cent opérations sont prévues en 2022.

Des personnes nées avec une fente labio-palatine retrouveront le sourire. L’organisa­tion non gouvernementale (ONG) Opération Smile envisage une chirurgie gratuite au bénéfice de cinq cents personnes, à l’année 2022. « À Madagascar, des milliers de personnes sont encore sur la liste d’attente des opérations. Chez Opération Smile, nous avons à cœur d’offrir à ces personnes la possibilité d’un nouveau sourire, mais surtout d’un nouveau départ dans la vie. Pour cela, nous avons décidé de lancer cette campagne de communication pour susciter un élan de solidarité et impliquer davantage de partenaires. À date, nous avons pu pratiquer entre trois cents et quatre cents opérations par an. L’objectif est de pouvoir embellir plus de visages et de vies, en commençant par cinq cents opérations en 2022 » a déclaré Mirana Rakotomalala, Country Manager d’Opéra­tion Smile à Madagascar, hier.

Appel à l’engagement

L’ONG n’en est pas à sa première campagne. Plusieurs personnes, à l’instar de Joséphine, de Maria et de Zaiomeny, ont été opérées, grâce à l’intervention de cette ONG. « Ayant été des personnes timides, souvent mises à l’écart au sein de leurs communautés, elles sont aujourd’hui des jeunes femmes confiantes et épanouies, déterminées à poursuivre leurs rêves et ambitions. Si Joséphine aspire à devenir médecin, Maria, quant à elle, souhaite faire carrière dans le journalisme » affirme José Augustin, Patient Coordina­tor d’Opération Smile à Madagascar.

Pour embellir la vie des personnes nées avec une fente labio-palatine, l’ONG Opéra­tion Smile lance un appel à l’engagement et à la générosité de tout un chacun. Les philanthropes peuvent apporter leur contribution, jusqu’au 31 décembre. « Chaque main tendue, chaque don, compte et permet à Opération Smile de transformer des sourires et des vies ». L’ONG a l’appui de Maybelline NY, de Tamboho suites & hôtels, d’Injet, de Kadopub et du Sole Hôtel. Tous les fonds récoltés permettront de fournir les soins nécessaires aux patients. Ils contribueront, par ailleurs, à la réhabilitation du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), partenaire de l’ONG. Une fois ce centre réhabilité, le nombre de chirurgies réalisées dans cet hôpital, chaque année, devrait augmenter.