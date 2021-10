Energie propre – Vitogaz se ravise

Suite aux surenchères sur les prix, Vitogaz apporte les précisons suivantes. « Vitogaz regrette la tournure prise par l’application des nouveaux tarifs sur ses bouteilles de gaz. Afin de sortir de la situation actuelle qui nuit aux intérêts de tous, Vitogaz conçoit un retour au prix appliqués avant le 1er octobre pour les bouteilles de gaz de 4kg et sur la vente de gaz en détail GAZ’NAKA, produits les plus accessibles à la majorité de la population malagasy, ceci dès le lundi 18 octobre 2021. Toutefois compte tenu du contexte international et la volonté du Ministre, Vitogaz convient de s’asseoir autour d’une table avec le ministre pour discuter d’un lissage progressif des prix sur les 9kg, 12.5kg et 39kg. Par ailleurs, tout changement de prix futur se fera en concertation avec le ministère de d’Industrialisation du Commerce et de la Consommation (MICC) et le Ministère de l’Énergie et des hydrocarbures (MEH).