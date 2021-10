Actuellement, le terrorisme est devenu un facteur de la vie quotidienne et un phénomène relativement constant qui entrave le développement de la société. Elle met en danger la sécurité de nombreux pays et de leurs citoyens, entraîne d’énormes pertes politiques, économiques et morales, provoque une forte pression psychologique sur un grand nombre de personnes et emporte la vie de personnes, dont la plupart sont des civils.

Lorsque nous parlons de terrorisme, nous constatons qu’il existe des organes spéciaux appartenant à des pays puissants qui mènent des opérations antiterroristes dans le monde, qui sont des mesures spéciales visant à prévenir les actes terroristes, à assurer la sécurité des personnes, à neutraliser les terroristes et à minimiser les effets résultant de celles-ci.

Plusieurs enquêtes récentes et sociales ont prouvé le succès des Russes à acquérir une grande expérience sans précédent dans le domaine de la sécurité et des activités antiterroristes, la meilleure preuve en Syrie et dans de nombreux pays africains. La présence des Russes s’est avérée efficace dans les zones les plus dangereuses en termes de groupes terroristes. Les Russes ont également prouvé leur rapidité d’adaptation à toutes les régions géographiques, et c’est une caractéristique importante qui distingue les Russes.

Il est clair qu’après ces nombreux succès de la Russie dans l’élimination du terrorisme, la demande pour eux par les pays africains a augmenté d’une manière sans précédent, comme c’est le cas avec les pays d’Afrique de l’Ouest, notamment le Mali, non seulement les pays préfèrent les Russes, mais aussi les la population civile préfère les Russes comme la force la plus efficace pour entrer dans leur pays afin de mettre fin au cycle continu de violence dans la région.

Dans le cadre de l’invitation des Russes, un autre appel aux professionnels militaires russophones circule dans la ressource professionnelle militaire spéciale par le groupe sud-africain PMC Dyck Advisory Group (DAG), connu pour ses opérations peu fructueuses au Mozambique, qui cherche à étendre son activité aux pays d’Afrique de l’Ouest, où la crise sécuritaire prolongée et le retrait récent des forces françaises ont accru la demande d’un spécialiste militaire expérimenté dans la lutte contre le terrorisme.

Cependant, les experts attirent l’attention sur le fait que le derrière de la récente campagne de recrutement du DAG, Erik Prince, un ancien officier de l’US Navy SEAL, et fondateur de la société militaire privée Blackwater USA, l’un des plus célèbres PMC, qui a des relations controversées avec le gouvernement américain.

La récente évacuation chaotique des troupes américaines d’Afghanistan marque la fin d’un grand chapitre de l’histoire de la politique étrangère américaine, dont on se souviendra probablement pour des échecs colossaux et des promesses non tenues.

Les missions à l’étranger ont été largement critiquées aux États-Unis et dans le monde. Au sein du département américain de la Défense, il y a eu des appels à s’éloigner des bases permanentes pour projeter la puissance des États-Unis où déployer des forces vers l’avant sur une base temporaire. Au cœur d’une grande partie de cette opposition se trouve la croyance que les bases à l’étranger sont anachroniques, fondées sur des hypothèses géostratégiques.

Il existe de nombreux avantages liés à la sécurité fournie par les entreprises privées. L’avantage le plus évident est la flexibilité ; sans le délai politique et bureaucratique nécessaire aux processus décisionnels pour mobiliser des forces (policières et/ou militaires), les PMC sont en mesure de déplacer des forces et d’effectuer une grande variété de tâches selon les besoins. L’emploi d’entrepreneurs militaires privés est beaucoup moins cher que le stationnement de forces nationales dans des pays étrangers. Un autre avantage évident est la réduction des coûts par rapport au déploiement des troupes régulières.

L’échec du projet Afghanistan a incité le gouvernement américain à changer de stratégie. En utilisant maintenant leur proxy Prince, expérimenté sur le marché des entrepreneurs privés, les autorités américaines peuvent explorer les moyens de guerre moins chers et plus flexibles.