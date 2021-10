Conjoncture – Thierry Rajaona table sur une forte croissance

Rompre avec le passé récent. Marqué par dix-huit mois de crise sanitaire. C’est dans cette attitude optimiste que Thierry Rajaona, président du Groupement des entreprises de Madagascar, GEM, s’est présenté à la presse après l’Assemblée générale du rassemblement qu’il regroupe. « Nous saluons la décision des autorités de rouvrir les frontières aériennes. C’est un gage pour la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons apprécié les formations pour les employés du tourisme. Nous sommes reconnaissants sur les soutiens financiers accordés à ceux mis au chômage technique ou ayant été licenciés. Maintenant, il est temps de pencher vers l’avenir. Nous espérons un taux de croissance de l’économie, en termes réels du PIB, bien plus que celui de 2019, avant la crise sanitaire » propose-t-il. Pour réaliser une telle performance, Thierry Rajaona attend « un régime fiscal approprié pour les opérateurs installés à Madagascar, et incitatifs pour les investisseurs désireux de venir, une nécessité absolue, dans le projet de loi de finances 2022. Nous avons émis nos suggestions dans ce sens ».

La deuxième Assemblée générale du GEM, à part l’adoption du Rapport d’activités, a bouclé le Budget pour l’exercice à venir. Tout en faisant un tour de table ou un tour d’horizon pour chacun des secteurs qui le composent, du vécu de la crise sanitaire. L’occasion aussi d’accueillir des nouveaux membres.