Ambositra – Une formation budgétaire pour les maires

Connaître les différents acteurs d un budget communal, cerner les étapes du processus et bien maîtriser un budget communal. Tels sont les objectifs d’un renforcement de capacités dispensé par deux formateurs de l’Institut national de la décentralisation et du développement local, à l’endroit des maires et responsables de Trésorerie communale d’Ambositra.

En tout trente personnes, du 12 au 15 octobre dernier. Cette formation est une initiative prise par l’Asso­ciation des Maires du district d’Ambositra présidée par Noel Zafimahatony avec le soutien du Dr Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ministre coach de la région d’Amoron’i Mania. La ministre a été représentée hier lors de la clôture par son Conseiller, James Ramarosaona, qui a mis en évidence la maîtrise budgétaire, signe d’une bonne gestion de territoire et d’une bonne gouvernance locale.