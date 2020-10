Transport aérien – Le business plan tarde à accoucher

Annoncé être en préparation depuis la fin de l’année dernière, le plan de relance d’Air Madagascar devait être dévoilé au plus tard à la fin du mois précédent. Cepen­dant, arrivé à cette échéance, aucun indice, ne serait-ce que l’ombre des grandes lignes du business plan d’Air Mada­gascar, n’a été divulgué.

« Le business plan sera disponible d’ici deux semaines. Tout dépendra de la direction générale d’Air Madagascar qui est déjà en train de définir les objectifs et priorités de la compagnie. À partir de ces paramètres, il sera alors possible d’envisager les nouvelles opportunités de partenariat qui s’ouvrent pour Air Madagascar. Il peut s’agir d’une nouvelle recherche de partenaires ou tout simplement de concrétiser le plan de relance avec les actionnaires actuels. Les autorités ont pris part à certaines réunions du conseil d’administration de la compagnie pour exposer les positions et moyens disponibles dans les mains du gouvernement dans le business plan à venir d’Air Madagascar » a expliqué Joel Randriamandranto, ministre du Transport, du tourisme et de la météorologie.

Passé le deadline de fin septembre ainsi que les deux semaines de report annoncé, la finalisation du business plan tarde toujours à se concrétiser. Dans ce plan Air Mada­gascar déterminera éventuellement qui remplacera Air Austral en tant que partenaire stratégique pour sa relance. Le retour d’Ethiopian Airlines, classée seconde derrière Air Austral n’est pas à écarter. Ce plan prévoit également le renouvellement de la flotte d’Air Madagascar. Une flotte fortement handicapée par la présence de deux Airbus A340.