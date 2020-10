Préparation au baccalauréat – Les révisions en ligne renforcées

Dernière ligne droite avant l’examen du baccalauréat. Cette année, les candidats optent pour les cours et les révisions en ligne. Sur les réseaux sociaux, comme sur d’autres plateformes en ligne, les candidats se sont inscrits en masse pour les dernières mises au point avant le jour J. Les matières scientifiques sont parmi les matières que les candidats maîtrisent le moins. « Nous enseignons les mathématiques et la matière Physique Chimie pour les candidats qui en ont besoin. Cette initiative a été prise cette année, à cause du confinement dans le pays. L’année scolaire précédente, nos cours ont été dispensés en salle », indique un enseignant.

Renforcement

Les révisions en ligne se font par envoi d’une vidéo sur les cours à réviser. « Les révisions sont délivrées aux candidats sous forme de fichiers à récupérer. Elles ont été agencées par chapitre et envoyées progressivement via Messenger jusqu’à ce que l’élève en assimile le contenu. Les exercices servent d’appui à chaque chapitre de cours », indique un enseignant.

Certains optent pour les cours « Faradoboka ». « Je suis en série littéraire, les mathématiques font partie des matières que j’appréhende le plus. Les derniers cours extrascolaires que j’ai suivis m’ont beaucoup aidée. Les sujets-types remis dernièrement ont été utiles », avoue Mirindra, élève dans une école privée.

Des lacunes ont été constatées, selon un enseignant d’un lycée public de la capitale. « La matière Physique chimie n’est pas totalement maîtrisée par les élèves. Et ce n’est pas la seule matière. Le niveau de concentration des élèves a diminué à cause du confinement. Nous ne pouvons pas rattraper cela, mais nous nous efforçons d’aider les élèves durant cette dernière semaine avant l’examen », indique cet enseignant.

Côté organisation, les centres d’examen ont été désinfectés. Les responsables des centres passent maintenant à l’apposition des numéros des candidats sur chaque table et dans chaque salle de classe.