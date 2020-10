Point météo – Une pluie abondante attendue en mars 2021

En proie à la sècheresse et au Kere, les régions Anôsy et Androy sont en attente de la saison des pluies. « Nous sommes à plus de trois mois sans pluie maintenant. Depuis une semaine, le temps est venteux. Il n’y a eu des crachins, hier soir », déplore une habitante d’Amboasary. La pluviométrie dans ces deux régions du Sud a été annoncée à travers un bulletin de la météo. La pluie arrosera la région Anôsy vers le mois de mars. Dans la région, la pluviométrie sera normale à inférieure à la normale durant un mois, pour le mois de novembre et octobre. Dans la partie Sud de la région, elle est normale à supérieure à la normale tandis que la partie Nord de la région sera à sec.

Pour les trois premiers mois de l’année 2021, une pluie abondante sera attendue pour la partie Ouest de la région Anôsy durant le mois de mars. Le mois d’avril sera au contraire contrairement à sec pour la partie Nord, tandis que le reste sera arrosé par une pluie inférieure à la normale. « Les prévisions que nous avançons se réfèrent toujours à la valeur climatologique. On ne peut pas affirmer que le temps sera sec, il y aura un moment où le temps sera sec mais par rapport à la normale climatologique », indique une responsable au niveau de la météo.

Pour la région Androy, pour les trois premiers mois de l’année 2021, la pluie sera de normale à inférieure à la normale en janvier, supérieure à la normale en février et mars. Une crainte de période sèche se profile au mois d’avril.