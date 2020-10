Communauté de base – La nomination des chefs de fokontany en instance

Les cent quatre vingt douze chefs de fokontany de la capitale continuent leur mission. Aucune décision sur leur remplacement n’est prise jusqu’à présent. La Préfecture de Police d’Antananarivo a expliqué de ne pas avoir reçu de propositions des chefs de districts. Cela signifie selon le préfet Angelo Ravelonarivo qu’il n’y aura pas de nomination.

Sur proposition des six chefs de districts d’Antananarivo, la Préfecture est chargée de prendre l’arrêté de nomination des chefs de fokontany. L’initiative de remplacer des nouveaux responsables dans la communauté de base a été annoncée après la mise en garde faite par le président Andry Rajoelina à la suite de multiples doléances enregistrées sur la distribution des filets de sécurité. De plus, les demandes des habitants qui exigent plus de transparence sur l’éligibilité des bénéficiaires des aides allouées par le gouvernement ont remis en question leur performance .

Le sujet semble en attente ces derniers temps. L’évaluation de chaque chef de fokontany est en suspens. Autrement dit, ces responsables restent en place jusqu’ à ce que l’État,prenne une décision. Les nouveaux chefs de fokontany devaient entrer en fonction après l’installation de tous les maires du territoire, soit après les nouvelles communales. Jusqu’ici, les élections partielles ne figurent pas sur le calendrier électoral cette année.