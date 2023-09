Le siège de l’Union Européenne Ankorondrano a reçu hier une rencontre entre les onze candidats à la présidentielle et plusieurs ambassadeurs européens. Il y avait entre autres, l’ambassadrice de l’Union Européenne et plusieurs ambassadeurs européens comme ceux la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la Suisse. Les ambassadeurs des États Unis et du Japon ont aussi été présents. Aucune information n’a filtré.