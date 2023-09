Ils tentent d’envoyer des migrantes vers Oman

Une domestique a récemment voulu obtenir un passeport en fournissant des faux documents à la police, à Anosy. Elle comptait partir pour Oman. Son enquête a conduit à l’arrestation d’un couple, détenteur des faux cachets, dont celui du ministère de l’Economie et des finances, et d’une présumée complice. Cinq autres migrantes ont été trouvées chez le couple. Celui-ci et l’autre suspecte ont été incarcérés à Antanimora.