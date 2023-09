FOOTBALL – FMF – L’élection se tiendra à Antananarivo

Les listes définitives des candidats aux différents postes au sein de la fédération seront publiées le 26 ou le 27 septembre. Il a été décidé que le scrutin se déroulera dans la capitale.

Fin du suspense. Le comité exécutif et la commission électorale nationale indépendante ont décidé, hier soir, à l’issue d’une réunion que l’assemblée générale élective pour élire le nouveau président ainsi que les candidats aux postes de membres du comité exécutif de la fédération malgache de football se tiendra à Antananarivo. Le lieu exact reste encore à préciser. La date reste inchangée, le 14 octobre. «Il n’y avait pas de critère précis mais c’est tournant. Les autres villes comme dans le Nord puis dernièrement dans le Sud ont déjà abrité les précédentes élections», a confié Beby Fabienne Ralavarisoa, présidente de la commission électorale. Si la liste des cinq candidats prétendants au fauteuil du patron de l’instance nationale du ballon rond malgache a été publiée hier matin, «la liste définitive des candidats aux différents postes ainsi que celle des électeurs ne seront publiées que le 26 ou le 27 septembre», souligne la présidente de la Ceni. D’après le chronogramme établi, la commission chargée du bon déroulement des élections va procéder au dépouillement et à la vérification des dossiers selon les conditions requises, des candidats au poste du président comme ceux des quarante-sept aux postes de membres du comité exécutif.

Liste définitive

«Après vérification des dossiers, leur candidature sera en ce moment recevable mais pas encore reçue», précise Beby Fabienne Ralavarisoa. La Ceni a entamé sans attendre les procédures dans le but de respecter le délai d’envoi des convocations d’au moins quinze jours avant la date des élections. «Après la vérification des dossiers, matérialisée par des pièces justificatives, nous allons afficher les listes auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, des directions régionales de la Jeunesse et des sports, au siège de la fédération et des ligues, outre sur le site de la fédération et de la Ceni», explique la patronne de la commission électorale. Ce sera après affichage des listes qu’on pourra faire des recours. «Ce sera seulement après la notification de la commission de recours que nous pourrons publier la liste définitive», explique-t-elle. La liste des candidats que ce soit au poste du président et celle des prétendants au poste de membres du comité exécutif reste ainsi provisoire pour le moment.