FOIRE – Les produits d’Analamanga exposés à Mahamasina

Une grande première. Les meilleurs produits de la région d’Analamanga sont exposés à la Foire Analamanga, qui se déroule au Stade Barea à Mahamasina, le 15, 16 et 17 septembre. On y trouve tout, ou presque. À savoir, des légumes, dont les pommes de terre d’Alatsinainy Bakaro, les fraises d’Ambatofotsy, les koba et les saucisses de Talata Ny Volonondry, les poissons d’Ambatolampy Tsimahafotsy, des fleurs, des articles en rafia, des meubles, des bijoux en argent. Mais aussi, des produits transformés revisités, comme des biscuits de betterave, de carotte, des fruits confits. Cette foire rassemble deux cent quarante paysans, artisans et entrepreneurs. « Nous avons invité les artisans et les paysans des huit districts d’Analamanga à participer à cet événement », déclare le gouverneur de la région d’Analamanga, Hery Rasoamaromaka, lors de l’ouverture de cette « Foara ». Les participants espèrent rencontrer pendant cet événement, non seulement, des nouveaux clients, mais aussi, des investisseurs, des entrepreneurs, avec qui ils pourront travailler, comme des exportateurs. Selon eux, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat sont rentables. « Ce qui nous manque, c’est un coup de pouce pour lancer nos activités à grande échelle », lance une productrice d’articles artisanaux.