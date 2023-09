BASKETBALL – N1B DAMES – MB2ALL et BT BBA en demi-finales

Les deux clubs prétendants à la montée en première division N1A dames, à savoir MB2ALL Analamanga et BT BBA Diana, sont proches de réaliser leur rêve. Ils sont qualifiés pour le dernier carré des demi-finales après leur démonstration de force hier lors des matchs des quarts de finale, comptant pour le championnat de Madagascar de basketball N1B dames, qui se joue du 9 au 17 septembre à Mahajanga. Dans un match très disputé et équilibré jusqu’au troisième quart-temps, les joueuses de MB2ALL ont acquis leur qualification en s’imposant sur le score de 62-54. Totalisant quatre victoires avec une seule défaite depuis le début du championnat, les filles de MB2ALL Analamanga ont démarré les matchs des demi-finales tambour battant contre les basketteuses de Dunamis Analamanga.

Beau parcours

Après la victoire de son équipe, Anja, la capitaine de MB2ALL n’a pas caché sa joie en obtenant la qualification. « C’était un match très difficile car les deux équipes ont la même ambition d’aller au dernier carré. Notre beau parcours (quatre victoires contre une défaite) nous a bien motivés. Notre objectif est d’aller jusqu’au bout et pourquoi pas remporter le titre national », confie la capitaine de MB2ALL. Sans complexes et très motivées pour atteindre le dernier carré, les basketteuses de Dunamis ont réussi à rivaliser jusqu’à la dernière minute du quatrième quart-temps. Pour Rianala Patrick Randrianantenaina, vice-président du club Dunamis, il est satisfait du résultat obtenu pas ses joueuses. « Nous avons réalisé un beau parcours après moins d’une année d’existence (un an au mois d’octobre). Nous avons presque toutes les catégories d’âge allant d’U14, U16, U18 et N1B. Notre objectif est de faire connaitre le basketball, dans les quartiers d’Ivato et Ambohidratrimo, dans l’éducation des jeunes avec comme maitre-mot Force-Talent et Pouvoir », explique le vice-président du club. Une équipe surprise qui a réalisé un beau parcours durant ce championnat national N1B dames à Mahajanga est le BT BBA Diana ou Bolloré Team Basketball Antsiranana. Elle a surclassé VARSITY Anôsy sur le score de 57-20 dans un match dominé du début jusqu’à la fin de la rencontre. « Notre objectif, cette année, est de monter en N1A dames pour essayer de rivaliser avec les autres grandes équipes pour l’année prochaine », confie Krishna, capitaine de l’équipe de BT BBA Diana

Résultats du 15 septembre

N1B D:

Dunamis 54 # 62 MB2ALL, BT BBA 57 # 20 Varsity, USJFM 57 # 51 JEA

Fandrefiala 59 # 32 YBBC

U20 G:

MB2ALL 55 # 80 SBBF, AKBB 53 # 38 FFPRO BCTM, ASS # BC EST, JSB # Fandrasa