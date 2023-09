ANTSIRANANA – Les journalistes en formation

Dans le cadre de sa mission de développement du système national d’intégrité (SNI), le Comité pour la sauvegarde de l’intégrité (CSI) a poursuivi le renforcement des capacités des douze piliers de ce système dont les journalistes.

Pour ce faire, il a organisé une session de renforcement de capacités et d’échanges au profit des dix-sept journalistes Antsiranais, femmes et hommes , en matière de bonne gouvernance et de promotion de l’intégrité . Ils sont issus des stations de radio-télévision de la ville d’Antsiranana et d’Ambilobe, et aussi des correspondants des quotidiens nationaux. Cette fois, pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication élaborée avec l’appui de la coopération allemande GIZ, la formation de deux jours s’est tenue hors de la ville, plus précisément, à l’Hôtel Badamera à la Plage mythique de Ramena , pieds dans l’eau. Selon les explications , l’objectif des deux jours d’ateliers est de mobiliser et d’impliquer davantage les médias qui font partie du SNI dans la promotion de la gouvernance et de l’intégrité . Lors de ces deux jours, les journalistes ont échangé autour des différents thèmes , entre autres, les principes de gouvernance, les rôles et responsabilités de chaque pilier…

Bénéfique

Les travaux de groupes, suivis de discussion, ont également fait sortir des idées sur l’éthique et l’intégrité des journalistes face aux objectifs de la formation. Il en est de même pour leur connaissance sur le CSI. Les échanges et les partages ont renforcé, professionnellement et personnellement, leur engagement dans la promotion de l’intégrité Certes, du côté des journalistes, le sujet n’est plus d’actualité quand on parle de la corruption. Cependant, cette rencontre a permis aux participants de s’imprégner du cadre juridique de la gouvernance et de la lutte contre la corruption tant au niveau régional , national qu’international. L’occasion a été aussi bénéfique pour eux pour connaitre davantage les différents organes du système anti-corruption, autres que le CSI, et leurs missions respectives. « Peu de choses nouvelles ont été abordées pendant la formation, c’était comme une révision de ce qui était déjà connu. Nous avons pris connaissance des missions du CSI qui a donné naissance aux quatre autres organes du système anti- corruption à Madagascar pour promouvoir l’intégrité », a déclaré Sela Bemitombo, journaliste à la radio Fanambarana. À l’issue de cette rencontre à Ramena, les journalistes ont traité, comme devoir en groupe et individuel, des thèmes déjà identifiés, suivi d’une élaboration d’un planning de publication et d’un accord de principe. Foncier, sécurité routière, affectation, examen, ou encore corruption sexuelle ont été cités durant la séance comme étant les sujets liés à la corruption dans la région. Tout le monde est convaincu que les journalistes jouent un rôle important dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ils contribuent également au développement à travers l’éducation, la responsabilisation et la participation citoyenne. Dans ce sens, ils sont tenus de traiter l’information avec rigueur et honnêteté, tout en adoptant de nouvelles attitudes et approches orientées vers l’intégrité et qui auront des impacts positifs dans leur travail. Une remise de certificat a clôturé cette formation sur la bonne gouvernance et la promotion de l’intégrité.