AÉROPORT D’IVATO – Une passagère présente un faux passeport

Mardi, le parquet d’Antananarivo a envoyé une femme en détention préventive, à la maison centrale d’Antanimora. La prévenue est une passagère que la police de l’air et des frontières a interceptée, dimanche, à l’aéroport international d’Ivato. Elle aurait dû prendre un vol pour Addis-Abeba, mais elle a été trahie par son faux passeport français, lors d’un contrôle. Elle a immédiatement été transférée au service central des enquêtes spécialisées et de la lutte contre les fraudes documentaires, rattaché à la direction des renseignements et du contrôle de l’immigration et de l’émigration, à Anosy. D’après la police, elle a reconnu la fausseté de son passeport. À l’en croire, ce serait le père de son enfant vivant aux Comores qui a fabriqué pour elle le papier en 2022. Elle était aux Comores cette année-là et l’homme aurait payé six mille euros pour qu’elle se fasse délivrer le document. Faux et usage de faux constituent son infraction. La date du procès n’est pas encore connue. En attendant, elle se trouve derrière les barreaux. La police affirme qu’elle poursuivra son investigation.