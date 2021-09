Projet base Toliara – Les étudiants en mines industrielles reviennent du Kenya

Ils reviennent au pays après vingt-quatre mois de formation au processus d’exploitation minière industrielle au Kenya. Un pays africain où Base Ressources, la maison mère de Base Toliara exploite également du sable minéralisé depuis 2013. Vingt-quatre apprentis sont revenus à Madagascar vendredi et ont passé cinq jours de confinement dans un hôtel de la capitale. Hier, ils se sont présentés à la presse avec leurs parents au motel Anosy. Les étudiants ont suivi des cours théoriques au centre « National industrial training authority » (NITA) de Kenya, suivis par des cours pratiques au Central mining de Kwale.

Ils ont été répartis dans trois filières, l’Électricité industrielle, la Mécanique et l’Automotive. Huit d’entre eux sont des jeunes filles qui déclarent maîtriser leurs filières comme les garçons. « J’ai appris à conduire et à déceler la mécanique des engins et j’y arrive » lance fièrement une jeune diplômée en gestion à l’université de Toliara en 2018, Aurore Eudochia. Une autre jeune fille raconte le processus à suivre dans l’extraction proprement dite des sables minéralisés. Odon Fanampindrainy, 23 ans vient de la commune rurale de Maromiandra et a étudié au lycée technique professionnel de Toliara. Il a approfondi l’Électricité industrielle.

Espoir

« Les cours sont dispensés en langue anglaise. J’ai rencontré des difficultés les trois premiers mois de mon apprentissage. Mais après, j’ai pu suivre normalement. J’ai également été malade de la malaria mais j’ai pu m’en sortir » raconte-t-il de ses péripéties. L’étudiant se dit inspiré par la manipulation d’un seul bouton pour « faire marcher mille choses », selon ses propres termes. Personne n’a été malade de la covid-19, et lors de la fermeture de l’université pour cause de confinement, la société Base Ressources a fait venir les formateurs au campus des étudiants pour continuer les cours. Outre leurs filières respectives, ils ont pu s’initier aux filières des autres étudiants. Les vingt-quatre apprentis sont en possession d’un diplôme ayant une valeur internationale.

Une autre vague d’étudiants est prévue se former au Kenya mais la concrétisation est floue, sachant que le projet avec Base Toliara est suspendu. La présentation d’hier a été l’opportunité pour les parents des étudiants, venus spécialement de Toliara, de faire un lobbying pour la réouverture de Base Toliara. « Nos enfants ont obtenu notre bénédiction pour partir. Ils ont été bénis et autorisés par l’État malgache à partir se former au Kenya. Nous nous tournons vers l’État et vers le président de la République en particulier pour rouvrir Base Toliara. Pourquoi ne pas exploiter le sous-sol que Dieu nous a donné? » livre Wilter Reheny, parent d’un étudiant en provenance de la commune rurale de Tsianisiha, district de Toliara II. Des étudiants sont sceptiques quant à un retour vers Toliara vu que le projet est suspendu. En tout cas, ils espèrent revenir et appliquer ce qu’ils ont appris au profit de Base Toliara.