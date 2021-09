Evènement – Les énergies alternatives à l’honneur à la FIM

Après une année de disette, la Foire internationale de Madagascar, FIM, reprend ses droits à la Zone Expo Forello de Tanjombato. Les énergies alternatives sont en vedette pour les retrouvailles.

Une présence massive. Soixante promoteurs des énergies alternatives participent à la quinzième édition de la Foire internationale de Madagascar qui débute ce jour à Tanjombato. Un rendez-vous attendu dans le milieu économique et financier après l’impasse de l’année passée, suite à la persistance de la pandémie du coronavirus. Cette venue en force des écologistes en herbe tombe à point nommé. Madagascar fait face à la dégradation qui semble inéluctable de ce qui lui reste de réserve forestière. Et par cette propension à s’adonner aux feux de brousse, le moment est venu de réagir.

La promotion des énergies alternatives aux bois-énergies concerne trois axes stratégiques du ministère de l’Environnement et du développement durable, MMEDD. À savoir la reforestation, restauration, conservation, économie verte, bleue et RSE, lel& changement climatique et la transition énergétique .Cette promotion figure parmi les priorités du MEDD et contribue à l’atteinte de l’ODD 7 qui mise sur l’accès de tous aux services énergétiques fiables, durable et moderne à un coût abordable.

Un Symposium

Un premier pas a été effectué pour capitaliser les initiatives nationales et mobiliser les promoteurs d’énergies alternatives à se manifester. Une réunion a ensuite été organisée pour leur permettre de présenter leurs produits et favoriser le développement de partenariats technique et financier ainsi que le partage de bonnes ou de mauvaises pratiques.

Afin de promouvoir ces initiatives et les faire connaître à un public plus large, un Symposium des énergies alternatives aura lieu durant la Foire Internationale de Madagascar du 16 au 19 septembre à la Zone d’Exposition. 60 promoteurs d’énergies alternatives participeront aux stands d’exposition et aux ateliers thématiques durant cet événement.

Ce sera l’occasion de commercialiser les produits et de trouver un mécanisme de financement pour appuyer le développement et la pérennisation des activités des promoteurs. Parmi les produits présentés figurent les charbons et briquettes écologiques, le biogaz, l’éthanol.