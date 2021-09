Evènement – AmbondronA retrouve le Coliseum d’Antsonjombe

Sans doute la grande nouvelle de la semaine pour tous les inconditionnels du groupe, plus d’un an après un rendez-vous manqué, AmbondronA rempile au Coliseum. Un grand concert en perspective.

Le fait est que c’est dans la tristesse, mais surtout la crainte de ne plus pouvoir revivre une telle expérience avec le groupe, que le public s’est résigné à faire une croix sur l’un des grands concerts du moment. La raison de cela étant évidemment la pandémie qui sévissait dans le pays. Une angoisse que le groupe a continuellement ressentie depuis également. Voici que le moment est enfin venu, car AmbondronA retrouvera bel et bien le Coliseum d’Antson­jombe avec déjà une date annoncée. Rendez-vous est donné le 24 octobre pour sans doute déjà le grand événement musical de cette année de la part du groupe.

Toujours au taquet, le groupe, qui ne fait plus dans la demi-mesure pour enchanter ses nombreux fans, promet des retrouvailles extraor­dinaires. « Nous débuterons la célébration de nos 20 ans sur scène avec vous pour cette occasion unique. Nous vous invitons à nous suivre conti­nuel­lement via les réseaux pour plus d’explications par rapport à l’organisation, car tous les billets vendus pour l’événement annulé précédemment seront toujours valables » évoque Beranto dans une vidéo postée sur la page facebook du groupe.

Une organisation dantesque

AmbondronA ne cesse de faire sensation à chacun de ses concerts et encore plus quand il s’agit pour lui de conquérir le Coliseum d’Antsonjombe. Le fait est qu’il reste sans doute l’un des rares groupes à avoir réussi l’exploit de le remplir à guichets fermés à lui tout seul. Ses récentes retrouvailles durant tout un week-end au Canal Olympia Iarivo d’Ando­ha­tapenaka étaient sans doute déjà un échauffement pour cet événement d’envergure. Comme il l’a annoncé, le groupe mettra un point d’honneur à satisfaire ses fans, mais surtout à réunir de nouveau tous ceux qui se sont languis de ce rendez-vous manqué du Coliseum d’Antsonjombe en avril 2020. Un coup dur pour AmbondronA, qui n’a eu d’autre choix que de rembour­ser le public, tout en lui laissant aussi le choix de con­ser­ver les billets vendus pour une prochaine occasion. Pour l’heure, l’organisation s’annonce dantesque de la part d’AmbondronA, qui aura ainsi fort à faire pour rééditer de nouveaux billets, mais surtout pour répertorier ceux qui sont encore en circu­lation depuis l’année passée.