Environnement – Une nette amélioration dans la protection de la couche d’ozone

La couche d’ozone est en train de guérir dans le pays, néanmoins la lutte contre l’utilisation des substances nocives à celle-ci continue. La couche d’ozone se rétablira en 2050, selon les projections.

Le contrôle des substances appauvrissant la couche d’ozone est en bonne voie. Une nette amélioration a été observée par rapport à la réduction de l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) dans le pays. C’est ce qui a été annoncé en marge de la célébration de la journée mondiale de la protection de la couche d’ozone célébrée ce jour. « Les efforts ont porté leurs fruits. Puisqu’on observe que la couche d’ozone se restaure actuellement. La réduction des substances SACO a eu des impacts positifs, une amélioration a été remarquée sur l’épaisseur de cette couche »,affirme Rivo Rabemananjara, point focal national ozone. Un calendrier d’élimination a été mis en place par le biais du protocole de Montréal. Madagascar fait partie des pays qui appliquent ce calendrier. Le gouvernement réduit l’introduction de ces substances nocives dans le pays. « L’importation de ces produits, notamment les chaînes de froid, est strictement contrôlée dans le pays. De ce fait, aucune autorisation ne leur sera délivrée dans ce cas. Les techniciens seront également formés sur les bonnes pratiques de la réfrigération, c’est également le cas au niveau de la Douane », enchaîne le responsable.

Rayons nocifs

L’appauvrissement de l’ozone est l’expression consacrée pour désigner l’amincissement de la couche d’ozone dans la stratosphère. L’ozone s’appauvrit lorsque l’équilibre naturel entre sa production et sa destruction dans la stratosphère est perturbé en faveur de sa destruction.

La destruction de la couche d’ozone occasionne l’arrivée massive des rayons nocifs ultraviolet B (UVB) du soleil sur la terre. L’affaiblissement de l’anticorps de l’homme, les maladies comme le cancer de la peau ou encore la cécité, la cataracte sont les conséquences graves de sa destruction. Le ministère de l’Environnement et du développement durable met actuellement en œuvre un programme appelé Programme Ozone du Pays (PP). Diverses actions le composent ,comme la gestion et l’élimination de la SACO avec diverses entités. En développant des solutions de chaînes de froid plus efficaces, plus respectueuses du climat et moins chères à l’achat et à l’exploitation, les chaînes du froid deviendront plus efficaces par le biais des technologies du froid qui constituent la base des pompes à chaleur.