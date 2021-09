Cosmétique Boeny – Saisie de produits périmés

Suite à la descente hebdomadaire effectuée par l’équipe de la Direction régionale du Commerce, de la Consommation et de l’Industrie Boeny, une centaine de produits cosmétiques périmés ont été consignés, mardi dernier.

La date de péremption de ces produits est expirée depuis longtemps mais ils étaient encore mis en vente au public.

« Nous avons effectué une descente dans les locaux de ce commerce de produits cosmétiques à Mahabibo, ensuite dans un autre magasin dans le fokontany de Mangarivotra au bois sacré et à Manjarisoa et nous avons constaté qu’il y a des produits qui ne devaient plus être mis en vente : des gels main pour enfant, gels douche, déodorants ainsi que des shampooings de marque Gliss. Les consommateurs devraient avoir le réflexe de consulter la date de péremption avant l’achat. À la place de la date, un code pourrait aussi aider pour ne pas tomber sur des produits périmés », a expliqué le Directeur régional du Commerce de Boeny hier.

Le récalcitrant était convoqué hier pour les procédures d’usage qui consistent à l’audition d’abord. Comme l’infraction est vérifiée et prouvée, on passera à la destruction de ces produits désuets. Au total, ils étaient une centaine d’articles périmés empaquetés dans trois cartons à détruire.

La date de péremption de ces produits cosmétiques est dépassée depuis trois ans, à l’instar d’un masque pour cheveux qui est obsolète depuis 2018, et qui constitue un réel danger pour les consommateurs.