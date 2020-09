Voyages de nuit – Caravane obligatoire sur la RN4

Les taxis-brousse sont autorisés à voyager la nuit, mais sous certaines conditions très strictes, annonce le directeur général de l’Agence des transports terrestres, le général de brigade Jeannot Reribake.

« La caravane est obligatoire pour ceux qui voyageront de nuit. Les haltes et arrêts sont interdits dans les régions ou les villes où le couvre-feu est appliqué. Ainsi, ceux qui rejoindront directement la capitale pourront partir de nuit, tandis que ceux qui sont en cours de route pour rejoindre Mahajanga, devront circuler dans la journée. Ceux-ci devront arriver avant 21 heures à leur terminus », souligne le DG de l’ATT.

Les départs seront alternés pour toutes les coopératives et se feront toutes les heures pour éviter le rassemblement dans l’enceinte de la gare routière. Les chauffeurs doivent appliquer les mesures de sécurité routière et respecter les cahiers de charges. Les renseignements sur les clients (numéro CIN, téléphone, etc.) devront nécessairement figurer dans le manifold.