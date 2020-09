Transport ferroviaire – Fianarantsoa attend ses équipements

Aucun nouvel engin ne roule sur les rails reliant Fianarantsoa à Manakara. La seule ligne ferroviaire actuellement gérée par l’Etat est le bénéficiaire de l’importation de locomotives et de voitures-voyageurs. Avec la reprise amorcée du tourisme, le ministre en charge du transport ne se prononce pas sur la dégradation du réseau ferroviaire national cédé aux opérateurs privés, à l’exception de la FCE appelé réseau « Sud ». Les réseaux « centre », « est » et « nord » ont été concédés par l’État et ne transportent plus de voyageurs devant partir de la capitale respectivement vers Antsirabe, vers la côte est et de Moramanga vers le lac Alaotra . La dernière précision obtenue auprès des responsables de la ligne FCE à Fianarantsoa date du mois de janvier. Les cheminots ont eu vent à ce moment-là de « l’importation de locomotives de fabrication espagnole et de voitures-voyageurs de fabrication allemande. » Réorganisé pour l’accueil de ces engins et leur entretien préalable en garage, le personnel de la FCE a vu l’apparition de nouveaux postes de techniciens pourvus par des recrutements en internes. « Un lot de trois voitures voyageurs et un autre lot de quatre-voitures voyageurs sont toujours attendus à Fianarantsoa depuis le début de cette année. Ces engins seront repeints avant d’être mis en service. La dynamisation de la FCE attend la mise sur rail de ces engins » , selon les précisions.