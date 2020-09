Protection – Des médecins restent loin des patients

Des médecins dans les centres de santé de base (CSB) se limitent au récit des cas suspects de covid-19 pour établir le diagnostic de la maladie. Ils évitent de s’approcher de trop près des patients, car ils ne disposent pas d’équipements de protection individuelle (EPI) complets qui les protègeront du risque de contamination. « Lorsqu’il n’y a pas de protection, nous sommes obligés de faire respecter la distanciation sociale. Cela diminue notre motivation à effectuer un contrôle. Nous ne prenons pas le risque de vérifier sa température corporelle et encore moins, de vérifier sa tension artérielle », confie un médecin, hier.

Les EPI complets ont été plutôt réservés aux hôpitaux et aux centres de traitement de la covid-19. Pour les autres, les équipements se sont limités à des gants, des masques, et quelques sur-blouses. Et ce sont les associations qui ont assuré l’approvisionnement des CSB en EPI.

Pas plus tard qu’hier, les CSB II d’Andoharanofotsy et de Tanjombato, dans le district d’Atsimondrano, ont reçu cent vingt sur-blouses, six cent masques chirurgicaux, vingt tensiomètres, vingt visières de protection, de Dr Mahaliana Ravaloson, une native de ce district qui est devenue fonctionnaire internationale. En travaillant à la Cour internationale de Justice à La Haye, elle souhaite apporter son aide à ses compatriotes. Elle a commencé avec les professionnels de santé et les malades qui, selon elle, méritent d’être soutenus.