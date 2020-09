Football – Madagascar # Burkina Faso en amical

La Fédération a tranché à l’issue d’une longue réunion, hier soir. Les Barea croiseront les Étalons burkinabés en match amical, à Lisbonne, durant la fenêtre du mois d’octobre.

La sélection malgache affrontera la formation du Burkina Faso, durant la fenêtre internationale du mois d’octobre. Le comité exécutif de la Fédération Malgache de Football a tranché hier en début de soirée, durant une longue réunion à Isoraka. « L’objectif est de permettre aux Barea de se préparer dans les meilleures conditions, avant la double confrontation contre la Côte d’Ivoire. Certes, les coûts sont élevés. Mais ce genre de match amical est très important. D’où notre choix d’opter pour une équipe nationale comme adversaire. Le comité a décidé à l’unanimité de se tourner vers le Burkina Faso », explique-t-on du côté du CE de la FMF.

La rencontre se jouera à Lisbonne, au Portugal. Elle se tiendra vers la fin de la fenêtre internationale qui s’étale du lundi 5 au mardi 13 octobre. Organiser un tel rendez-vous implique un budget conséquent. « Fort heureusement, l’État nous a signifié qu’il apporterait son soutien, pour couvrir partiellement ou entièrement les dépenses. Nous tenons à témoigner notre reconnaissance à ce propos », a-t-on rajouté auprès du CE.

Cette affiche contre les Étalons permettra aux Barea de préparer la reprise des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Ils croiseront le fer avec les Éléphants de Côte d’Ivoire en novembre, dans le cadre des troisième et quatrième journées de ces qualifications.

Cohésion

Après dix mois dépourvus de matches internationaux, ils ont besoin de se retrouver pour renforcer la cohésion et intégrer les nouveaux venus, ainsi que pour retravailler les automatismes. Ils doivent disposer de plusieurs jours d’entraînement pour ce faire. « Les joueurs se regrouperont tout d’abord en Île-de-France à partir du mardi 6, d’après le programme établi initialement. Ils y resteront trois jours et on espère obtenir l’autorisation d’y organiser des séances d’entraînements à huis clos, en suivant les directives sanitaires imposées par les autorités locales. Par contre, on ne peut pas organiser de match amical en France. Les joueurs prendront alors la direction du Portugal, pour y affronter les Burki­nabés », conclut-on auprès du CE.