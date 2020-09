Environnement – Des bâtiments écologiques à Ambatolampy

Vitrine de la nouvelle ville. C’est l’objectif que se fixe le Fonds mondial pour la nature (WWF) en organisant un concours d’architecture en collaboration avec le ministère en charge des Nouvelles Villes et de l’Habitat. Le projet se consacrera à la conception d’un bâtiment écologique destiné aux visiteurs du Centre de Formation Barefoot College sis à Ambatomainty, Commune rurale de Tsiafajavona, district d’Ambatolampy.

Selon les responsables du WWF « Ce bâtiment sera construit et fonctionnera suivant des principes et pratiques écologiques, et comprendra des chambres à coucher, des sanitaires communs, ainsi qu’une salle de réunion ». Le concours est ouvert aux membres de l’ordre des architectes Malgache au tableau 2020. Les candidats peuvent s’organiser en groupement d’architectes dont au moins un membre doit être membre de l’ordre des architectes.

« Nous sommes heureux de promouvoir ce concours dont le lauréat fera partie des projets exemplaires qui serviront de vitrine pour le Programme Immobilier National. », déclare Michelango Zasy, ViceMinistre en charge des Nouvelles Villes et de l’Habitat.