TRANSPORT – Faux départ du train urbain

Le nouveau mode de transport dans la capitale attire beaucoup de monde. Les usagers sont venus nombreux pour le jour inaugural du train urbain. Impatients. Des riverains sont rentrés bredouilles, hier, de la gare de Soarano. Le train urbain n’a pas encore roulé. Le portail de la gare est resté fermé. Le voyage inaugural de ce nouveau transport urbain était prévu se tenir hier, mardi 15 août. Finalement, cela n’a pas eu lieu. « Nous avons entendu parler de l’ouverture du train urbain pour aujourd’hui (NDLR : hier). Nous avons programmé cette journée pour une première expérience en train, surtout pour les enfants», explique Helihasina, une mère de famille, hier, à Soarano. Ces personnes ont été déçues de la décision prise au sujet de ce nouveau mode de transport. Les wagons ne roulaient pas encore, alors que les utilisateurs le sollicitaient ardemment. Des personnes attendaient près du portail au cas où une éventuelle autre décision aurait été prise. Tellement, les usagers étaient impatients. Cependant, les portes restaient closes, même pour les journalistes. Durant des heures, des usagers se succédaient pour demander aux responsables des informations sur le train qui devait rouler. Ainsi, de 10 à 11 heures, dans la matinée, près d’une quarantaine de personnes sont passées pour demander des informations. Les réponses ont demeuré négatives, chose qui a provoqué un certain désagrément auprès des usagers.

D’autres ont même montré leurs mécontentements en élevant le ton. « Je viens d’Ambohimasina et je suis venu ici pour prendre le goût de ce nouveau transport. Je suis obligé de rentrer sans rien », s’emporte une autre mère de famille, hier, devant le portail de la gare de Soarano. Des membres des forces de l’ordre ont été appelés pour calmer la dame. Du monde s’est empressé pour faire une petite virée en train. Mais déçus de la situation, des gens se sont emportés. Le prix du ticket de voyage pour ce train urbain reste encore en attente de communication. Des éventuels usagers restent quand même attirés par ce nouveau mode de transport, peu importe le coût. Les riverains ont bloqué la journée d’hier pour profiter de ce nouveau transport, d’autant plus que la journée était chômée et payée pour certains. « Le prix n’est pas un problème, nous l’utiliserons toujours, si des occasions se présentent », continue d’affirmer Helihasina. Le trajet emprunté par le train urbain, qui relie Soarano à Ambohimanambola en passant par By Pass, mesure douze kilomètres. Il passe par différents « fokontany », une raison de plus pour les usagers de l’utiliser plus facilement. Les gens ne devraient plus attendre dans les embouteillages.